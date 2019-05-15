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Россия и США станут ближе?

10:09
  • среда
  • 15 мая 2019

Итоги переговоров Владимира Путина с госсекретарем США Майком Помпео обсудили в программе "События. 25-й час"

Стоит ли ждать потепления в отношениях Москвы и Вашингтона? И готовы ли Соединенные Штаты к конструктивному диалогу с Россией? На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Если посмотреть на смысл этой встречи, то она очень напоминает то, что было два года назад, когда произошла первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Тогда они о чем-то договорились, но этому помешали "ястребы" в США и комиссия Мюллера", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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