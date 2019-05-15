Семья распродает наследство Жанны Фриске из-за многомиллионных долгов

Родственники выплатили "Русфонду" 7,98 млн, собранных на лечение певицы

Наследники Жанны Фриске начали продавать имущество певицы, чтобы рассчитаться с долгами. По решению суда, семья должна вернуть 21,6 млн рублей, собранных поклонниками на лечение артистки.

"Только что нам стало известно, что на счет "Русфонда" поступило 7 миллионов 980 тысяч рублей от реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам Жанны Фриске", - рассказал ТАСС представитель благотворительной организации.

Отмечается, что это лишь первая часть дога. Наследники Фриске должны фонду еще 13,62 миллиона.

Организация направит эти деньги на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга.

Кроме того, если благотворители, которые участвовали в помощи Жанне Фриске с января по март 2014 года и захотят вернуть свои деньги, они могут обратиться в "Русфонд" в течение 14 дней.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После ее смерти начались судебные тяжбы между родственниками певицы и благотворительной организацией "Русфонд", которая занималась сбором пожертвований на лечение Фриске. По утверждению фонда, из 25 миллионов, собранных на лечение, было потрачено только 4,12 миллиона, а родственники певицы отказались предоставить подтверждение, что деньги ушли на медицинские цели.

Согласно решению Мосгорсуда, ответчики – родители певицы и гражданский муж Дмитрий Шепелев - обязаны выплатить Русфонду 21 миллион 633 тысячи рублей. По словам представителей Шепелева, деньги обналичила мать певицы, поэтому иск должен быть заявлен именно к ней.

Видео: Программа "ТВ Центра" "Прощание. Жанна Фриске".