На Украине узнали о превращении Порошенко в "мертвого гуся"

Происходящее в стране раздражает большинство ее жителей

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич прокомментировал процесс назначения даты инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. По его словам, действующий украинский лидер Петр Порошенко уже превратился в "мертвого гуся", пытаясь удержаться у власти.

Как отметил Шуфрич, на данный момент все наблюдают цепляние за власть. "Раздаются должности и награды, принимаются стратегические решения человеком, который уже даже не хромая утка, а, простите, мертвый гусь", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, происходящее возмущает как минимум 73% граждан Украины, голосовавших против Порошенко. Он добавил, что после всего того, что Порошенко с его администрацией сделали со страной, они должны уйти как можно скорее, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщилось, что на Украине продолжается противостояние Порошенко и Зеленского. Так, действующий глава государства совершает лихорадочные кадровые перестановки. Кроме того, украинские СМИ написали о попытках окружения Петра Порошенко отсрочить на неопределенный срок инаугурацию победившего на выборах Владимира Зеленского с помощью отставки главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука.