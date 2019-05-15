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С военной формы россиян уберут "иконостасы"

09:11
  • среда
  • 15 мая 2019

Минобороны разрабатывает новые правила ношения парадной военной формы

В России в ближайшее время официально должны измениться правила ношения военных наград. Согласно планам Минобороны, на парадной форме останутся только 10 государственных орденов, медалей и других ведомственных геральдических знаков.

Данные меры направлены против так называемых "иконостасов" – когда военнослужащие носят наравне с госнаградами десятки медалей, выданные разными общественными организациями.

"В настоящее время правило размещения на двух планках не больше десяти наград действует только в отношении военнослужащих, участвовавших в параде на Красной площади", - пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что новым правилам уже следует глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. На парадном кителе у него размещены только самые важные ордена и медали, хотя у министра – десятки различных наград.

Ранее в Минобороны опровергли информацию о планах отказаться от шапок-ушанок и пилоток. В ведомстве пояснили, что изменятся только названия головных уборов.

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