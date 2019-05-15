Кейт Миддлтон ослушалась Елизавету II и оголилась на людях

Наряд герцогини произвел фурор

Кейт Миддлтон вызвала переполох в Букингемском дворце. Герцогиня Кембриджская ослушалась Елизавету II, появившись на официальном мероприятии в слишком откровенном наряде.

Жена принца Уильяма нарушила протокол во время посещения Блетчли-парка. Для мероприятия Кейт выбрала платье-рубашку стоимостью 1750 фунтов от дизайнера Алессандры Рич. Изумительный наряд в мелкий горошек подчеркивал стройную фигуру Миддлтон, пишет Daily Express.

Но платье длиной до щиколоток оказалось слишком откровенным. Дело в том, что на солнце ткань просвечивалась, а на ветру подол разлетался в разные стороны оголяя ноги. И самые внимательные рассмотрели, что Кейт не надела колготки, когда это одно из главных правил Елизаветы II. Она запретила Миддлтон появляться на публике с оголенными ногами еще в 2014 году.

"У Кейт Миддлтон есть целый ряд правил и ограничений, потому что она собирается стать королевой. Кейт Миддлтон должна носить юбки определенной длины. Королева регулярно делает заметки, если ей не нравится какой-то подол, определенный наряд Кейт или колготки", - рассказала работающая с королевской семьей журналистка Эшли Пирсон.