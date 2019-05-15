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Названа роковая ошибка пилота перед трагедией с SSJ 100 в "Шереметьево"

09:22
  • среда
  • 15 мая 2019

Следствие установит вину одного из членов экипажа в произошедшем

В самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который сгорел при посадке в аэропорту "Шереметьево", действительно попала молния. Это произошло примерно спустя 15 минут после вылета. Разряд отключил электрогенераторы машины и помогающую поддерживать нужные параметры полета автоматику.

Таким образом, была создана проблемная, но не опасная для экипажа и пассажиров ситуация на борту. Однако к катастрофе привели действия экипажа.

Когда молния попала в носовую часть лайнера, электроснабжение было переведено на аккумуляторные батареи. Управление машиной перешло в режим прямого управления, называемый Direct Mode, пишет "Коммерсантъ".

Эксперты считают, что перед самым приземлением пилоты опасно разогнали воздушное судно. Кроме того, они перевели его в режим пикирования. Теперь следствие выяснит, кто из двух пилотов совершил опасный маневр.

Между тем, режим EEC не требует подачи сигнала бедствия. Именно поэтому самолет не встретили на ВПП пожарные.

Трагедия в "Шереметьево" произошла 5 мая. Здесь при посадке загорелся пассажирский SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот". Он выполнял рейс из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек, в том числе члены экипажа. Погиб 41 человек.

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Видео: Названы ошибки пилотов сгоревшего в "Шереметьево" Superjet

 

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