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В пончиках и майонезе нашли вызывающую рак кишечника пищевую добавку

10:34
  • среда
  • 15 мая 2019

Для этого ученые изучили влияние диоксида титана на желудочно-кишечный тракт мышей

Популярная пищевая добавка на основе наночастиц E171 может привести к возникновению заболеваний кишечника и рака толстой кишки. Об этом узнали ученые из Сиднейского университета.

Для этого специалисты изучили влияние диоксида титана на желудочно-кишечный тракт мышей. Оказалось, что E171 не изменяет микрофлору, а также состав бактерий кишечника сам. Однако он влияет на активность ряда генов. Они контролируют состояние слизистой оболочки. А еще пищевая добавка может оказаться причиной возникновения бактериальных пленок. Они провоцируют воспалительные процессы в организме.

Вредоносное вещество используют для отбеливания в таких продуктах, как майонез, жевательные резинки, молоко, рыбные консервы и хлебобулочные изделия. Также известная производящая популярные пончики компания Dunkin’ Donuts в 2015 году отказалась от добавления диоксида титана в свою продукцию, сообщает New Atlas.

При этом эксперты отметили, что преждевременно говорить об опасности добавки для людей. Они планируют провести еще ряд исследований.

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