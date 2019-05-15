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Россияне рассказали об интрижках на работе

10:07
  • среда
  • 15 мая 2019

На вопрос об опыте романтических отношений на работе

У половины людей, работающих в малом и среднем бизнесе, были романтические отношения с коллегами. Такие данные получены после опроса, который проводила платформа Mail.ru.

Согласно результатам исследования, самые "любвеобильные" – это топ-менеджеры и руководители высшего звена. При этом в 82% случаев романы на рабочем месте скрывались от коллег. Почти 60% опрошенных признались, что знали об отношениях своих коллег.

В половине случае служебные романы продолжались более года, а в трети случаев – это были скоротечные интрижки. В 13% случаев такие отношения заканчивалась свадьбой, пишет газета "Известия".

Ранее стало известно, что сон в обеденное время благотворно сказывается на производительности труда.

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