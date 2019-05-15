Дочка выболтала всю правду о болезни Пугачевой

Девочка посоветовала маме больше купаться

Пятилетняя Лиза Галкина, дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, посоветовала маме плавать в море для улучшения самочувствия.

14 мая на странице Елизаветы Галкиной в Instagram появилось видео, снятое Примадонной. Певица, которая, видимо, испытывает какие-то проблемы со здоровьем, похвалила дочку за то, что та много купается в море вместе с братом Гарри.

"Мам, ты сама себе делаешь плохо, - отреагировала на похвалу девочка. – Потому что соленая вода всегда вылечивает. Если ты сплаваешь ради нас на глубину, ты встанешь после сна, ты будешь чувствовать, как будто ты уже здорова. Вот". При этом Лиза активно жестикулировала, словно на сцене: прикладывала руку к груди, вздымала вверх кулачок и разводила руками, изображая плавание.

Алла Пугачева поблагодарила ребенка за хороший совет, а интернет-пользователи засыпали девочку лицеприятными комментариями. "Какая лапушка!", "Умница", "Боже! Какая же сладость!" – написали они. Многие отметили, что Лиза похожа на Галкина и Пугачеву.

Какие проблемы со здоровьем возникли у Пугачевой, не сообщается.

Ранее сообщалось, что двойняшки Лиза и Гарри записали для певца Филиппа Киркорова милое поздравительное видео и намекнули ему на необходимость привезти им новые подарки.