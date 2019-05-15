Мировые СМИ обсуждают итоги встречи Путина и Помпео

Ждать ли улучшения отношений России и США?

В центре внимания мировых СМИ в среду итоги встречи Владимира Путина с Майком Помпео. Российский президент и госсекретарь США за полтора часа общения обсудили в Сочи множество тем. Отношения Москвы и Вашингтона, ситуация в Сирии, Иране, на Корейском полуострове, в Венесуэле. Речь зашла и о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого выходят США, а также о расследовании, подтвердившем невмешательство России в американские выборы.

Шаг веред, начало изменения траектории отношений между Москвой и Вашингтоном – именно так описывают политологи встречу Владимира Путина с главой американской дипломатии Майком Помпео.

Публикация расследований Мюллера пришлась кстати. Доказательств вмешательства России в американские выборы нет, а значит и причин для недоверия тоже.

Американские дипломаты, глядя правде в лицо, ищут возможность начать позитивный диалог, в первую очередь, в темах, где у Москвы и Вашингтона могут быть общие интересы. Помпео подчеркнул свою заинтересованность в этом. До встречи с президентом он провел переговоры с Сергеем Лавровом.

"Вы пытаетесь поддерживать отношения на высоком уровне, что очень важно. И президент Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы мы все это делали. Так что мы надеемся на успех диалога с министром иностранных дел Лавровым и президентом Путиным. Но каждый из нас четко понимает, на что мы готовы пойти и что мы делать не готовы. И мы будем продолжать работать над каждым из этих направлений", - заявил Помпео.

Одной из главных тем переговоров стала ситуация с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений. Если Вашингтон заранее не определится со своей позицией по СНВ, то Москве "придется принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и обороноспособности", отметил Юрий Ушаков в общении с журналистами.

"При этом наш президент подчеркнул, что мы готовы вернуться к нормальному, прагматичному диалогу по всем аспектам стратегической стабильности и по всем аспектам контроля над вооружениями", - сказал помощник президента.

Еще один важный вопрос - безопасность на Корейском полуострове. По мнению Москвы, Пхеньян не поддастся никакому давлению, нужен уважительный подход и международные гарантии безопасности. Россия готова участвовать в нормализации обстановки.

"Мы сегодня обратили дополнительно внимание госсекретаря на то, что Россия настроена на взаимодействие со всеми заинтересованными странами в целях создания прочного механизма в Северо-Восточной Азии. Мы подчеркнули, что большое значение в этом контексте имеет предоставление КНДР международных гарантий безопасности в ответ на ее шаги по денуклеаризации", - сказал Ушаков.

Путин высказался и об иранской ядерной сделке, изложил свой подход, достаточно критичный, в отношении действий американской администрации. Дипломаты внимательно слушали и когда речь зашла о сирийском вопросе. И Россия, и США понимают: без сотрудничества не удастся обеспечить мир и порядок в "горячих" регионах и во всем мире.

Судя по характеру ведения переговоров, в решении многих вопросов американцы рассчитывают если не на помощь, то на посредничество России. При этом, вопреки настрою дипломатов, из-за океана по-прежнему слышны угрозы новыми санкциями.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".