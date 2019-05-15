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Иран приостановил свое участие в ядерной сделке

11:53
  • среда
  • 15 мая 2019

Причиной такого решения в Тегеране называют нарушения ядерной сделки со стороны Вашингтона и американские санкции

Тегеран в среду официально прекратил выполнение части обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщило иранское информагентство со ссылкой на источник в атомном секторе республики.

Решение, принятое высшим советом национальной безопасности, связано с действиями Вашингтона, который вышел из программы в одностороннем порядке и ввел санкции против Ирана, передает "Газета.Ru". А оставшиеся члены договора в свою очередь не смогли в должной мере урегулировать ситуацию.

Кроме того, не исключено, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана в большем объеме, чем делал это до подписания всеобъемлющего соглашения. Это произойдет, если партнеры по сделке не обеспечат выполнение ее условий в ближайшие два месяца, пояснил глава государства Хасан Роухани.

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