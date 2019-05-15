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Видео с болезненно худой Джоли вызвало оторопь

10:58
  • среда
  • 15 мая 2019

После развода актриса полюбила играть злодеек

Внешний вид Анджелины Джоли поразил зрителей, посмотревших трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", который выйдет на экраны российских кинотеатров 17 октября. 

Анджелину Джоли парализовало на фоне изнурительного развода
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Анджелины Джоли-Питт больше нет

14 мая студия Disney выпустила тизер второй части фильма о волшебнице Малефисенте, которая призвала на помощь силы зла, чтобы уберечь свой зачарованный лес от людей. 

Главную роль в картине играет похудевшая до 42 килограммов Анджелина Джоли. В фильме также появятся Мишель Пфайффер, Эд Скрейн, Джуно Темпл и Эль Фаннинг.  

Многие зрители были поражены внешностью исхудавшей экс-супруги Брэда Питта, у которой развился паралич Белла, частично парализовавший ее лицо. "Жесть у нее лицо здесь худое", "Она ж там в реале вообще Кощей бессмертный", "Скулы Джоли экран мне проткнули" – написали интернет-пользователи. 

Интересно, что роль волшебницы пришлась по душе Джоли. В 2020 году на экраны выйдет фильм "Вечные" по мотивам комиксов Marvel, где голливудская актриса исполнит роль колдуньи.   

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли, которая в последние годы редко появлялась на публике, прогулялась по магазинам с тремя своими детьми.  

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