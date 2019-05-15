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У новых украинских катеров выявили серьезный недостаток

11:07
  • среда
  • 15 мая 2019

У них обнаружили дифферент, или крен

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" ВМС Украины обнаружили массу проблем. В частности, корабли не могут "стоять ровно".

"В теории это все может быть хорошо, ходить, быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьет и вопросы, вопросы, вопросы", – отметил он в эфире телеканала UMN, передает РИА Новости.

В феврале стало известно, что украинская сторона решила направить в Азовское море два десантных катера "Кентавр" для охраны и патрулирования.

В текущем году ВМС Украины рассчитывали получить четыре боевых катера. Среди них были корабли проекта 58503 "Кентавр". Их первые образцы спустили на воду в 2018 году.

Видео: над Азовским морем засекли украинские самолеты с полной боевой нагрузкой

 

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