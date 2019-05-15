Опубликовано снятое с самолета Путина видео с Су-57

Накануне президент посетил Ахтубинск

Появилась видеозапись, снятая в самолете президента России Владимира Путина. На кадрах видно, что его борт сопровождают шесть истребителей Су-57, сообщает ТВЦ.RU.

Накануне, 14 мая, в Сети появилось видео того, как Путин прибывает в Ахтубинск в сопровождении группы истребителей Су-57. Во время захода на посадку самолеты, которые президент ранее назвал самыми лучшими в мире, сопровождали борт номер один с правой стороны.

Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова.

В Ахтубинске Владимир Путин провел совещание, которое было посвящено социально-экономическому развитию Астраханской области. Также он посетил Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова.

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Видео прибытия Путина в Ахтубинск в сопровождении шести Су-57