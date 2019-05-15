ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано снятое с самолета Путина видео с Су-57

11:23
  • среда
  • 15 мая 2019

Накануне президент посетил Ахтубинск

Появилась видеозапись, снятая в самолете президента России Владимира Путина. На кадрах видно, что его борт сопровождают шесть истребителей Су-57, сообщает ТВЦ.RU.

Путин настроен восстановить отношения с США
Путин потребовал от чиновников работать на результат
Путину показали МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой

Накануне, 14 мая, в Сети появилось видео того, как Путин прибывает в Ахтубинск в сопровождении группы истребителей Су-57. Во время захода на посадку самолеты, которые президент ранее назвал самыми лучшими в мире, сопровождали борт номер один с правой стороны.

Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова.

В Ахтубинске Владимир Путин провел совещание, которое было посвящено социально-экономическому развитию Астраханской области. Также он посетил Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео прибытия Путина в Ахтубинск в сопровождении шести Су-57

 

Новости по теме
Спецборт президента России в сопровождении Су-57
Спецборт президента России в сопровождении Су-57
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.