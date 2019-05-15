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Экспертиза окончательно установила причину смерти Доренко

11:35
  • среда
  • 15 мая 2019

Версия его дочерей не подтвердилась

В крови журналиста Сергея Доренко, погибшего вечером 9 мая за рулем мотоцикла, не обнаружили никаких следов запрещенных веществ или ядов, которые могли стать причиной его смерти. 

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15 мая Telegram-канал Baza сообщил, что экспертиза не нашла ничего подозрительного в смерти Доренко. Глава станции "Говорит Москва" умер от разрыва аневризмы грудной аорты, уверены специалисты. 

Похороны Сергея Доренко перенесли на 17 мая после того, как его дочери от первого брака Екатерина и Ксения предположили, что журналиста отравила его жена Юлия. Дочери Доренко и вдова встретились на Троекуровском кладбище и устроили перепалку. Екатерина и Ксения хотели похоронить отца в гробу, а его супруга настаивала на кремации. 

Ранее стало известно, что в день смерти Доренко проехал около 600 километров на мотоцикле. Он жаловался на повышенное давление и на "мушек" перед глазами. Гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов рассказал, что его коллега знал об аневризме, но продолжал жить полной жизнью. 

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