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Малахов дал обещание после трагедии в "Шереметьево"

12:05
  • среда
  • 15 мая 2019

Телезвезда не может забыть о гибели бортпроводника-героя

Телеведущий Андрей Малахов поддержал идею члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, который предложил посмертно наградить бортпроводника Sukhoi Superjet 100 Максима Моисеева.

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14 мая Андрей Малахов опубликовал на сайте "СтарХит" статью о 22-летнем бортпроводнике Максиме Моисееве, который погиб 5 мая, пытаясь спасти пассажиров загоревшегося лайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево". По мнению журналиста, молодой человек действительно заслужил "Золотую Звезду" Героя России. Малахов пообещал подписать петицию Вадима Манукяна, попросившего наградить героя посмертно. Петиция уже собрала более 10 тысяч подписей. 

Как сообщалось ранее, во время пожара на борту Моисеев безуспешно пытался открыть заднюю дверь, чтобы ускорить эвакуацию, и помогал пассажирам покинуть салон через передний выход. Примечательно, что изначально молодой человек работал в передней части самолета. В хвост он пришел по просьбе напуганной стюардессы, которая убежала подальше от огня. "Девушка хорошо понимала, что шансов почти нет. Но я никого не виню", - сказала по этому поводу мать погибшего сотрудника "Аэрофлота". 

Между тем "Коммерсантъ" сообщил, что во время аварийной посадки пилоты Sukhoi Superjet 100 резко увеличили тягу и одновременно опустили нос воздушного судна, из-за чего передняя стойка шасси, ударившись о полосу, подбросила лайнер вверх. Задние стойки шасси продавили топливные баки, затем произошла утечка керосина и начался пожар. 

Напомним, в результате трагедии погиб 41 человек. 

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