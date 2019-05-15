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Ребенка и его отца жестоко убили на праздновании 18-летия россиянки

12:22
  • среда
  • 15 мая 2019

Это сделал родственник мальчика

Чудовищный инцидент произошел в поселке Ишеевка Ульяновской области. Местный житель убил 10-летнего мальчика и его отца. Также он ранил мать ребенка и его сестру, которой накануне исполнилось 18 лет.

По словам главы регионального минздрава Сергея Панченко, девушку прооперировали. Она получила серьезное проникающее ранение в легкое. При этом крупные сосуды задеты не были.

У матери ранение брюшной полости. При этом серьезных повреждений полостных органов и сосудов нет. Обрабатывается рана в поясничной области. Ей нанесли удар спереди и сзади, передает сайт 73Online.ru.

Двойное убийство было совершено в среду примерно в 07:00 (06:00 по московскому времени). Это случилось наутро после дня рождения девушки. От полученных ранений мальчик и его отец погибли на месте.

Подозреваемого задержали. Им оказался человек, живший по соседству с жертвами. Его семья дружила с семьей Семеновых, членов которой он убил. Сам он являлся крестным отцом убитого им мальчика.

Как сообщает Life, конфликт мог произойти на бытовой почве. Дочь убийцы рассказала, что ее отец иногда выпивает, однако вспыльчивости у него никогда не было. При этом последние дни мужчина находился в упадке. У него не было сил.

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