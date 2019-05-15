Украина ввела новые санкции против России

Речь идет об эмбарго и пошлинах на товары из России

Украина вводит новые экономические санкции против России. О решении правительства страны объявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Так, Киев расширяет список товаров из России, запрещенных к ввозу на Украину. Под запрет попали удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства.

Кроме того, на часть российской продукции вводится специальный налог. "Проектом постановления мы устанавливаем с 1 августа 2019 года специальный налог на ввоз товаров из России в процентах к таможенной стоимости независимо от других налогов", - сказал первый вице-премьер Украины Степан Кубив.

По словам Гройсмана, "зеркальные меры" будут касаться тех товаров, которые в стране "полностью производятся" либо же могут быть заменены альтернативными поставками, передает "Газета.Ru".

10 мая действующий украинский лидер Петр Порошенко потребовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель ужесточить антироссийские санкции из-за апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов нашей страны для жителей Донбасса.

Видео: Украину оставили без внимания на саммите в Брюсселе