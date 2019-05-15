ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина ввела новые санкции против России

12:16
  • среда
  • 15 мая 2019

Речь идет об эмбарго и пошлинах на товары из России

Украина вводит новые экономические санкции против России. О решении правительства страны объявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Путин в Пекине предложил бороться с односторонними санкциями
Шаг назад: стоит ли ждать отмены антироссийских санкций?

Так, Киев расширяет список товаров из России, запрещенных к ввозу на Украину. Под запрет попали удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства.

Кроме того, на часть российской продукции вводится специальный налог. "Проектом постановления мы устанавливаем с 1 августа 2019 года специальный налог на ввоз товаров из России в процентах к таможенной стоимости независимо от других налогов", - сказал первый вице-премьер Украины Степан Кубив.

По словам Гройсмана, "зеркальные меры" будут касаться тех товаров, которые в стране "полностью производятся" либо же могут быть заменены альтернативными поставками, передает "Газета.Ru".

10 мая действующий украинский лидер Петр Порошенко потребовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель ужесточить антироссийские санкции из-за апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче паспортов нашей страны для жителей Донбасса.

Видео: Украину оставили без внимания на саммите в Брюсселе 

Читайте также:
Новости по теме
Украинцы
Украинцы
Украинцы
Украинцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.