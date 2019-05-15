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Галкин сделал неожиданное заявление о своих отношениях с Пугачевой

12:40
  • среда
  • 15 мая 2019

Вот как, оказывается, ему удалось сохранить брак

Юморист и телеведущий Максим Галкин признался, что в браке с Аллой Пугачевой он играет роль подкаблучника.

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На днях Максим Галкин и Юлия Меньшова пригласили в студию программы "Сегодня вечером" певца Александра Малинина и его жену Эмму, с которой они прожили вместе уже почти 20 лет. Говоря о секретах счастливого брака, Галкин выразил мнение, что Эмма стала для музыканта не просто спутницей жизни, но и руководителем. Малинин согласился с такой формулировкой. 

"Саш, ну вот я никогда не скрывал, что в браке я подкаблучник. Ты тоже подкаблучник или скрываешь?" - продолжил тему Максим Галкин. "Мы с тобой, Макс, подкаблучники, но это же не значит, что нами можно помыкать… Главное - сделать приятное любимой женщине", - сказал Александр Малинин. 

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в декабре 2011 года. Спустя два года у них появились дети, рожденные суррогатной матерью. Примадонна старше своего мужа на 27 лет. 

Ранее сообщалось, что пятилетняя дочь Пугачевой выболтала всю правду о болезни своей мамы, которая не плавает в море. 

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