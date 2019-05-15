Голос Началовой довел Азизу до истерики

Ей показалось, что артистка вернулась с того света

55-летняя певица Азиза сообщила, что она оказалась на грани нервного срыва из-за записи песни, посвященной умершей Юлии Началовой.

Участница суперсезона шоу "Точь-в-точь" рассказала, что она посетила студию звукозаписи, чтобы исполнить песню в память о своей коллеге. "Прихожу и слышу голос: поет Юля. Что было со мной в тот момент, трудно описать словами. Я и так волновалась, а тут вообще не знала, что делать", - цитирует звезду 90-х портал Sobesednik.ru.

Как оказалось, никакой мистики в этой истории нет. Просто в соседнем помещении певица Лариса Долина и ее друзья записывали песню "Герой не моего романа".

Ранее пиар-менеджер покойной артистки Анна Исаева опубликовала в своем Instagram видео, на котором Лариса Долина, Александр Панайотов, Алексей Чумаков и Юрий Шматов исполняют песню в память о Началовой. "Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей", - написала Исаева.

Напомним, Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет.