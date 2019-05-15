ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о крупнейшем проекте благоустройства 2019 года

14:45
  • среда
  • 15 мая 2019

Благоустройство района планируют завершить в августе этого года

В московском районе Капотня реализуется масштабная программа по комплексному благоустройству инфраструктуры. Ход работ в среду осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Основная задача проекта - создание комфортной городской среды для жизни и повседневного отдыха. Специалисты расширят тротуары, обустроят парковки, высадят деревья и кустарники, реконструируют детские площадки и построят новые. Масштабные работы развернутся и на берегу Москвы-реки, где планируется создать новый парк с пешеходной набережной.

"Когда приезжал год тому назад к вам, смотрел на ваш район, такой, с одной стороны, вроде неплохой район. Но здесь проблемы очевидны: завод (нефтеперерабатыващий завод), который с одной стороны загораживает район, с другой стороны - МКАД, с третьей стороны - Москва-река. Здесь местами сделано благоустройство, а местами просто болото - там вообще не подойдешь. И просили сделать единую набережную. Решили сделать комплексный проект благоустройства всего района", - сказал Собянин в ходе беседы с жителями района.

По словам мэра, благоустройство не затронет лишь те территории, где расположены дома, включенные в программу реновации и подлежащие сносу.

"Там невозможно что-то сделать, а потом разрушать. Это неправильно. Вся остальная территория - все это единая система благоустройства. Это полная замена асфальтового покрытия, устройство дорожек, остановок, освещения, коммуникаций, уборка проводов под землю, качественные площадки - спортивные и детские, прогулочные", - перечислил Собянин.

Новости по теме
Сергей Собянин общается с москвичами
Сергей Собянин общается с москвичами
Благоустройство парков
Благоустройство парков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.