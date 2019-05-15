Собянин рассказал о крупнейшем проекте благоустройства 2019 года

Благоустройство района планируют завершить в августе этого года

В московском районе Капотня реализуется масштабная программа по комплексному благоустройству инфраструктуры. Ход работ в среду осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Основная задача проекта - создание комфортной городской среды для жизни и повседневного отдыха. Специалисты расширят тротуары, обустроят парковки, высадят деревья и кустарники, реконструируют детские площадки и построят новые. Масштабные работы развернутся и на берегу Москвы-реки, где планируется создать новый парк с пешеходной набережной.

"Когда приезжал год тому назад к вам, смотрел на ваш район, такой, с одной стороны, вроде неплохой район. Но здесь проблемы очевидны: завод (нефтеперерабатыващий завод), который с одной стороны загораживает район, с другой стороны - МКАД, с третьей стороны - Москва-река. Здесь местами сделано благоустройство, а местами просто болото - там вообще не подойдешь. И просили сделать единую набережную. Решили сделать комплексный проект благоустройства всего района", - сказал Собянин в ходе беседы с жителями района.

По словам мэра, благоустройство не затронет лишь те территории, где расположены дома, включенные в программу реновации и подлежащие сносу.

"Там невозможно что-то сделать, а потом разрушать. Это неправильно. Вся остальная территория - все это единая система благоустройства. Это полная замена асфальтового покрытия, устройство дорожек, остановок, освещения, коммуникаций, уборка проводов под землю, качественные площадки - спортивные и детские, прогулочные", - перечислил Собянин.