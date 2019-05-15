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В Москве стартовал полуфинал Кубка по менеджменту проекта "Управляй!"

14:50
  • среда
  • 15 мая 2019

Победителей ждут гранты и призы

В Москве в среду стартовал очный полуфинал Кубка по менеджменту проекта "Управляй!", созданный на базе платформы "Россия - страна возможностей". На одной площадке собрались студенты из разных регионов - те, кто показал лучшие результаты в отборочном этапе, сообщает "ТВ Центр".

Теперь участникам предстоит доказать наличие профессионального и управленческого потенциала, успешно выполнив задания и предложив возможные варианты для разрешения кризисных ситуаций в компаниях.

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Полуфинал Кубка по менеджменту проекта "Управляй!"
Полуфинал Кубка по менеджменту проекта "Управляй!"
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