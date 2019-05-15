Как изменится Соколиная Гора после реализации программы "Мой район"

Чем сегодня живёт район?

Новая школа, два детских сада и сразу три станции Московского центрального кольца. Это достижения последних лет района Соколиная Гора. Кроме того, совсем недавно здесь открылся новый роддом, физкультурно-оздоровительный комплекс и фермерская ярмарка. Тем временем, свои наказы мэру Москвы на сайте Сергея Собянина оставляют местные жители.

Соколиная гора - район вроде бы и не туристический. Но сюда все чаще специально приезжают из разных уголков Москвы, с тех пор как открылась фермерская ярмарка. По ней можно изучать эволюцию торговли.

Соколиная Гора - из тех универсальных московских районов, что удивительным образом сочетают в себе всё - тут и известнейшие предприятия - такие, как "Салют", и парки, и тихие дворы. И история длиною не в одно столетие.

Название район получил от Соколиного двора - во времена царя Алексея Михайловича здесь держали соколов и кречетов для государевой охоты. И памятник лейб-гвардейцу Семёновского полка появился неслучайно. Именно в Семёновской солдатской слободе и родился этот знаменитый российский полк.

Вкус к победе - он у живущих здесь, похоже, с давних пор в крови. И сейчас на Соколиной Горе случаются серьезные баталии - но исключительно спортивные. В училище олимпийского резерва Анастасия Рустамова - чемпионка Москвы и России - тренируется уже семь лет.

"У нас зала три для того, чтобы мы занимались - специализированные залы фехтования, полностью все оборудование есть, все специальные дорожки, потому что некоторые фехтуют на полу, а мы на специальных дорожках", - рассказала она.

Впрочем, сейчас здесь не только фехтовальщики. Со строительством нового физкультурного комплекса появилась возможность заниматься теннисом, фитнесом у всех жителей района. И добраться - не проблема. За последнее время построили два транспортно-пересадочных узла, участок Северо-Восточной хорды, значительно снизив нагрузку на шоссе Энтузиастов и прилегающие улицы.

На станцию метро "Семёновская" – точнее, на то, что вокруг, местные жители, кстати, давно просили обратить внимание. Беспорядочный торговый улей сейчас исчез. Появились парковка и сквер. И одну из главных артерий района - улицу Щербаковская - в рамках программы "Мой район" скоро ждут большие изменения, разрабатывается проект пешеходно-прогулочной зоны.

В плане отдыха и благоустройства и так уже сделано немало. Район стремится стать одним из самых зеленых в Москве. Один за другим меняются дворы. А вот детская площадка на Лечебной улице - уже самая настоящая достопримечательность.

В этом году по наказам жителей благоустроят еще 20 дворов. Кроме того, 68 домов в районе попало в реновацию, стартовые площадки уже подобраны. И вот-вот откроются специализированный медцентр и начальная школа.

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, Сергей Титов, "ТВ Центр."