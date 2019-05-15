Для чего в Москве отключают горячую воду

Специалисты должны проверить тысячи километров сетей

Без летних отключений горячей воды Москва пока не обойдётся. Так что горожанам придётся потерпеть - правда, всего 10 дней. Сейчас специалисты МОЭК проверяют первые участки, а это почти 700 километров теплосетей, передает "ТВ Центр".

Новые технологии позволяют контролировать многие процессы дистанционно, а ещё обнаруживать и устранять любые дефекты - явные и скрытые. При этом система теплоснабжения в Москве, в отличие от европейских столиц, централизована. И проверить более 16 тысяч километров сетей, не отключая при этом горячую воду, просто невозможно.