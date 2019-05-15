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Необычный поезд метро расскажет об истории транспорта России

15:26
  • среда
  • 15 мая 2019

Состав запустили на кольцевой ветке

На кольцевой линии метро начал курсировать тематический поезд, который рассказывает о развитии транспорта в нашей стране. Вагоны посвящены разным видам перевозок - морским, речным, воздушным, железнодорожным, передает "ТВ Центр".

Состав решили запустить в честь сразу двух памятных дат. Это 210 лет со дня  основания  Министерства транспорта России (сперва оно называлось Управлением  водяных и сухопутных коммуникаций) и 84 года с момента выхода на линию первого поезда московского метро.

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