Необычный поезд метро расскажет об истории транспорта России

Состав запустили на кольцевой ветке

На кольцевой линии метро начал курсировать тематический поезд, который рассказывает о развитии транспорта в нашей стране. Вагоны посвящены разным видам перевозок - морским, речным, воздушным, железнодорожным, передает "ТВ Центр".

Состав решили запустить в честь сразу двух памятных дат. Это 210 лет со дня основания Министерства транспорта России (сперва оно называлось Управлением водяных и сухопутных коммуникаций) и 84 года с момента выхода на линию первого поезда московского метро.