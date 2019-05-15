Самые быстрые: кого берут в пожарно-спасательные мотогруппы

Мотоциклисты могут первыми прибыть на помощь

Более 400 выездов совершили мобильные мотогруппы пожарно-спасательного центра Москвы с начала мая. Медики и спасатели в случае ДТП должны прибыть на место за 5–6 минут, но мотоциклисты могут оказать помощь ещё быстрее. В городе они базируются сразу в четырех точках, а маршруты рассчитаны так, чтобы не терять ценные минуты.

В новой Москве лоб в лоб столкнулись автомобили. В результате аварии в одной машине оказался заблокированным водитель, в другой – пассажир. Оба пострадавших находятся без сознания. Из-под капота легковушки вырывается пламя.

Огонь перекинулся на сухую траву. Сидевшая на заднем сиденье девочка испугалась и убежала в лес. Впрочем, и ребенок, и пострадавшие, и само ДТП - лишь легенда учений московских спасателей. В мае этого года впервые их ряды пополнили принципиально новые расчеты.

На московские улицы вышло 11 боевых расчетов. В каждом - два мотоцикла и трое спасателей. Среди них много байкеров. Мотоцикл считается самым опасным видом транспорта. Поэтому даже опытным водителям потребовалось полгода изнурительных занятий на полигонах под руководством профессионалов.

Быстрые – разгоняются до 130 км/ч – и маневренные, легко преодолевают пробки. В случае ЧП спасателям разрешено превышать скорость и передвигаться по полосам общественного транспорта. Главная задача мотогрупп – не только как можно раньше прибыть на место происшествия, оценить ситуацию и вызвать необходимых специалистов. Но и до их прибытия оказать первую помощь

На тренировке спасатели потушили возгорание, разрезали кузов машины, извлекли пострадавших, оказали им первую помощь и передали людей медикам. А потерявшегося в условном лесу условного ребенка нашла привлеченная пожарными настоящая кинологическая служба.

Главное качество, которым должны обладать эти люди – умение быстро принимать верные решения. За первую половину мая боевые расчеты совершили более 400 выездов и спасли две жизни. Сезон для этих мотоциклистов закончится осенью. В ноябре они пересядут обратно на классические пожарные машины.

Иван Колесников, Михаил Федоров, Алексей Зотов ,"ТВ Центр".