Над украинским томосом нависла опасность

Лидеры раскольнической церкви Украины переругались

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) нарушил договоренности, из-за чего произошел раскол в новой церковной структуре. Об этом заявил лидер украинских раскольников Филарет (Денисенко).

Он напомнил, что перед состоявшимся в декабре "объединительным собором" была достигнута договоренность о том, что лидером "новой церкви" станет "митрополит" Епифаний. Тем не менее, руководить ею продолжит Филарет, который считает себя патриархом.

Филарет настаивает на необходимости выполнять договоренности, которые были достигнуты перед собором в присутствии президента Украины Петра Порошенко и с архиереями. Согласно договоренностям, предстоятель несет ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх - за внутреннюю церковную жизнь в стране. Тем не менее, он делает это в сотрудничестве с предстоятелем, который ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха.

На деле же митрополит Епифаний не сотрудничает с Филаретом. Кроме того, он не встречается с ним и не звонит, за исключением нескольких раз. "На словах перед духовенством и журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположное. Пугает отзывом Томоса, а сам делает все, чтобы это произошло", — приводит его слова РИА Новости.

Между тем, Филарет подчеркнул в ходе пресс-конференции, что томос об автокефалии украинской церкви действительно могут отозвать. При этом он отметил, что не верит в то, что Вселенский патриарх отберет томос. Дело в том, что отзыв такого документа станет ударом "прежде всего по Вселенскому патриарху".

Ранее Филарет поделился опасениями за будущее ПЦУ. По его словам, Киевский патриархат, который ранее якобы был упразднен, до сих пор существует. Также он подчеркнул, что вскоре возможен раскол ПЦУ из-за того, что нет общения с главой новой Православной церкви Украины Епифанием. В этом случае он пообещал создать единую церковь.

До этого украинские СМИ сообщили о назревшем конфликте между Епифанием и Филаретом. Денисенко якобы предложил двум структурам обсудить восстановление, но самого Думенко пригласить забыли или сознательно отказались. В итоге украинские журналисты обратили внимание на то, что совместной службы ни разу не проводилось.

Так называемая "новая церковь" образовалась на "объединительном соборе" в Киеве в декабре прошлого года. Произошло слияние двух неканонических церковных структур. Существующая каноническая УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в этом мероприятии.

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