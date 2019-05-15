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"Я терпела дикую боль": Волочкова показала окровавленную ногу

13:56
  • среда
  • 15 мая 2019

Балерина попала в больницу

Балерина Анастасия Волочкова травмировала на Мальдивах ногу и несколько дней страдала от боли, после чего обратилась за помощью к местному врачу.

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15 мая Волочкова выложила в своем Instagram снимки окровавленной ноги и врача, который избавил ее от мучений. "Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная. Но добрая Ева [сотрудница отеля - прим. ТВЦ.RU] настоятельно заставила меня пойти к доктору. Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет", - написала балерина, не уточнив, каким образом она получила рану. 

Интернет-пользователи не смогли прокомментировать страшные фото, поскольку в феврале Волочкова закрыла доступ к своей страничке, устав от хейтеров.  

Недавно артистка написала в соцсети, что она и во время отдыха продолжает тренироваться и поддерживать себя в хорошей форме. Не изменяя своим привычкам, он показала своим подписчикам шпагат на фоне океана.  

В апреле Волочкова опубликовала фотографию своих натруженных ног после восьмичасового рабочего дня. В кадр попали оранжевые ногти и пластыри с зеленкой на мозолях. 

 

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