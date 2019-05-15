Найден самый бедный депутат в России

Парламентарий получил свои три копейки

Депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал за 2018 год доход в три копейки. Кроме того, у регионального парламентария нет транспортных средств.

При этом у него есть квартира площадью 49,1 квадратных метра. Об этом говорится на сайте парламента региона.

Труш работал ассистентом на кафедре дизайна. Кроме того, он занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью. Согласно декларации, в 2017 году доходы у Труша отсутствовали. Супруги у него нет, но есть дочь.