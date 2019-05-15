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Как Путин относится к "Игре престолов"

14:06
  • среда
  • 15 мая 2019

Об этом рассказал Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, смотрит ли президент России Владимир Путин популярный в мире сериал "Игра престолов". По его словам, у российского лидера практически нет времени на телевизор.

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"Президент в принципе не смотрит телевизор, за исключением новостей, просто не имеет на это времени", - признался пресс-секретарь главы государства, передает РИА Новости.

Согласно данным ВЦИОМ, 71% россиян никогда не смотрели и не намерены смотреть "Игру престолов". Еще 12% респондентов любят этот сериал, а 8% только собираются его посмотреть.

Последняя серия финального сезона "Игры престолов" выйдет в России 20 мая. Тогда станет известно, кто из персонажей культового сериала займет Железный трон.

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