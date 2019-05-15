Дочь Алсу и Ержан Максим своим пением попытались заглушить скандал

Финалисты "Голоса" пришли на студию вместе

Дочь Алсу Микелла Абрамова, которая оказалась в центре скандала после победы в шестом сезоне проекта "Голос. Дети", исполнила песню вместе с участником шоу из Казахстана Ержаном Максимом. Мальчик занял второе место в финале конкурса.

"Лента.ру" опубликовала видео из звукозаписывающей студии, на котором Микелла Абрамова и Ержан Максим поет песню о любви. Когда была сделана запись, не уточняется.

Между тем юный казахстанский музыкант сообщил у себя в Facebook, что полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов познакомил его с композитором Игорем Крутым. "После прослушивания в студии он мне предложил продолжить обучение в его музыкальной академии. Я с большой радостью принял это предложение. С осени начнется новый этап моего творчества", - рассказал мальчик.

Ранее стало известно, что компания Group-IB, которая должна проверить результаты голосования в финале шоу "Голос. Дети", завершит первый этап расследования в конце мая.

Напомним, в финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. Многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что Алсу и ее муж вмешались в процесс подсчета голосов.