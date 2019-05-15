Выступление Лазарева на "Евровидении" под угрозой

Израильская армия приведена в готовность

15 мая несколько тысяч палестинцев намерены выйти на акцию протеста на границу сектора Газа с Израилем на фоне проходящего в соседней стране конкурса "Евровидение".

В этот день палестинцы традиционно протестуют по случаю образования государства Израиль в 1948 году. Жители Палестины называют этот "днем Накба" или "днем катастрофы", пишет "Интерфакс".

Израильская армия уже наготове, поскольку часто подобные акции перерастают в боевые столкновения. Ранее посольство США в Израиле предупредило о возможности терактов во время проведения. По мнению дипработников, палестинские боевики могут использовать конкурс в своих целях.

В этом году песенный конкурс "Евровидение" проходит в Израиле с 14 по 18 мая. Завтра, 16 мая, состоится второй полуфинал, в котором выступит наш конкурсант Сергей Лазарев с песней Scream, чтобы завоевать себе путевку в финал. Певец будет выступать под тринадцатым номером.