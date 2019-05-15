Путин рассказал об отношениях России и Австрии

Лидер России в Сочи встречается с президентом Австрии

В среду в Сочи Владимир Путин принимает президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Главы государств тепло поприветствовали друг друга и отметили позитивную динамику в развитии двусторонних контактов.

Владимир Путин подчеркнул: Москва ценит отношения с Веной, и добавил, что внеблоковый статус Австрии идет на пользу сотрудничеству.

"Наши экономические отношения развиваются прекрасно, и я был очень удивлен и горд, когда узнал, что прямые инвестиции Австрии в Россию занимают второе место сразу после Германии среди стран Евросоюза", - сказал президент Австрии.