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Путин рассказал об отношениях России и Австрии

14:51
  • среда
  • 15 мая 2019

Лидер России в Сочи встречается с президентом Австрии

В среду в Сочи Владимир Путин принимает президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Главы государств тепло поприветствовали друг друга и отметили позитивную динамику в развитии двусторонних контактов.

Владимир Путин подчеркнул:  Москва ценит отношения с Веной, и добавил, что внеблоковый статус Австрии идет на пользу сотрудничеству.

"Наши экономические отношения развиваются прекрасно, и я был очень удивлен и горд, когда узнал, что прямые инвестиции Австрии в Россию занимают второе место сразу после Германии среди стран Евросоюза", - сказал президент Австрии.

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Владимир Путин и Александр Ван дер Беллен
Владимир Путин и Александр Ван дер Беллен
Владимир Путин и Александр Ван дер Беллен
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