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Начались испытания электрического мотоцикла "Кортеж"

15:27
  • среда
  • 15 мая 2019

Облик машины уже сформирован

Мотоцикл "Кортеж" начал проходить заводские испытания. Об этом рассказал представитель НАМИ во время выставки MILEX-2019.

По его словам, облик машины уже сформирован. При этом он подчеркнул, что мотоцикл является российской разработкой.

Как ранее отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, серийное производство мотоцикла начнется не ранее 2020 года. Мотоцикл будет сделан полностью электрическим. Его дизайн будет вписан в модельный ряд Aurus, сообщает РИА Новости.

Проект "Кортеж" является семейством автомобилей класса "люкс". В него входят лимузин, седан, минивэн, а также внедорожник на единой модульной платформе. В его рамках был построен лимузин Aurus Senat. Впервые его показали во время церемонии инаугурации 7 мая 2018 года. С тех пор президент России Владимир Путин часто передвигается на нем, в том числе за границей. В середине января лимузином Aurus начал пользоваться премьер-министр Дмитрий Медведев.

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