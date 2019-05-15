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"Вы что беременны?": звезда "Уральских пельменей" оголила живот

15:14
  • среда
  • 15 мая 2019

Илане Юрьевой нечего стесняться

14 мая актриса Илана Юрьева опубликовала в сториз Instagram видео со своим оголенным животом и пошутила о беременности. 

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Звезда "Уральских пельменей" записала видео, на котором она, стоя перед зеркалом, задирает футболку и показывает свой живот. "Ща опять начнут писать: "Вы что беременны", - пошутила Илана Юрьева, которую, видимо, не совсем устраивает ее фигура.  

В том же сториз артистка показала видео из аэропорта "Шереметьево", откуда она вылетела в Екатеринбург.

В 2017 году в Сети появились слухи о том, что Юрьева ждет второго ребенка.  Это случилось после того, как она опубликовала свое фото с округлившимся животом. 

Ранее актриса и телеведущая Юлия Михалкова рассказала, что "Уральские пельмени" распались после того, как некоторым юмористам захотелось реализовать свой потенциал и попробовать что-нибудь новое. По словам телезвезды, она не смогла выбрать, с кем из коллег остаться, поэтому временно отказалась от гастролей. Напомним, что Вячеслав Мясников и Андрей Рожков с осени прошлого года начали гастролировать отдельно от "Уральских пельменей". 

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