Меган Маркл разрешила Кейт Миддлтон взглянуть на сына

Это произошло спустя десять дней после родов

Кейт Миддлтон и принц Уильям наконец-то увидели своего племянника Арчи Харрисона, новорожденного сына принца Гарри и Меган Маркл.

Герцог и герцогиня Кембриджские приехали в коттедж Фрогмор в Виндзоре, где сейчас живет молодая семья. Встреча прошла в неофициальной обстановке, поэтому фотографий с нее нет, пишет "Газета.Ru".

Дети принца Уильяма – пятилетний Джордж, четырехлетняя Шарлотта и годовалый Луи – с нетерпением ждут встречи с маленьким Арчи. Ожидается, что завтра малыша навестит дедушка – принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз.

Ряд СМИ были обеспокоены тем, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не навестили Маркл в первые дни после родов. Некоторые связали это с тем, что отношения герцогинь далеки от идеальных, а другие сообщили, что во всем виноват королевский протокол – сначала ребенка должна увидеть королева Елизавета II и ее супруг Филипп.