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Галантный Путин заставил краснеть и улыбаться жену президента Австрии

14:54
  • среда
  • 15 мая 2019

Российский лидер отметил, что Москва ценит отношения с Веной

В Сочи началась встреча с участием президентов России и Австрии Владимира Путина и Александера Ван дер Беллена. Переговоры проходят в санатории "Русь".
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Перед началом беседы российский лидер встретил чету Ван дер Белленов у входа. При этом Путин был галантен и вежлив. Он подарил букет нежно-розовых пионов супруге австрийского лидера Дорис Шмидауэр. Она приняла их с улыбкой и даже немного засмущалась и покраснела. Также он поприветствовал других членов делегации, среди которых глава МИД Австрии Карин Кнайсль. На ее свадьбу Путин приезжал в 2018 году.

Затем глава российского государства подчеркнул, что Москва ценит отношения с Веной и внеблоковый статус Австрии, передает ТАСС. "Думаю, что внеблоковый статус помогает развивать нам отношения сегодня", - отметил он обращаясь к коллеге.

В свою очередь, президент Австрии отметил, что экономические отношения двух государств развиваются прекрасно. По его словам, при подготовке к визиту он "был несколько удивлен и очень горд тем, что узнал". "Оказывается, прямые инвестиции Австрии в Россию занимают второе место сразу после Германии среди стран Евросоюза", - сказал австрийский лидер.

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Видео: Путин рассказал об отношениях России и Австрии

 

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