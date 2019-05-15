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Звезда фильма "Тор" покончила с собой

15:35
  • среда
  • 15 мая 2019

Актер Айзек Кэппи оставил предсмертную записку

В США трагически погибла звезда фильмов "Тор" и "Терминатор". 42-летнего Айзека Кэппи нашли мертвым у моста близ поселения Бельмонт, штат Аризона.

Актер оставил прощальное письмо на своей странице в Instagram, пишет The Sun. Подписчики обратили внимание, что оно подписано датой 4 июля 2019 года.

В прошлом году полиция заинтересовалась актером после того, как он угрожал дочери Майкла Джексона Пэрис. Как писали американские таблоиды, она пострадала от рук Кэппи на одной из вечеринок. Кроме того, актер публично обвинил своего коллегу Сета Грина в педофилии.

В фильме "Тор" Айзек Кэппи сыграл продавца в зоомагазине. В серии фильмов о Терминаторе актер снимался в картине "Терминатор: Да придет спаситель".

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Кадр из фильма "Тор"
Кадр из фильма "Тор"
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