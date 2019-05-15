Названы возможные даты инаугурации Зеленского

Скорее всего, это случится после 27 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может официально занять этот пост уже в середине мая. В частности, это может произойти 17 или 19 мая. В этом случае политик сможет объявить досрочные выборы в Верховную раду.

Однако политологи считают, что такого варианта развития событий не будет. Существует еще два сценария, по которым будет проходить инаугурация Зеленского. Так, мероприятие может состояться с 20 по 26 мая. Рада, возможно, проголосует за проведение церемонии раньше 28 мая. За это от досрочных выборов будет решено отказаться. Они не нужны представленным в ней партиям.

Кроме того, наиболее вероятным эксперты называют проведение инаугурации после 27 мая, передает РБК. По словам представителя фракции "Блок Петра Порошенко", парламент понимает, что избежать перевыборов практически невозможно. Однако "надо как-то тактически переиграть его и продемонстрировать, что они не держатся за свои места, при этом максимально забрать у него законные основания для роспуска парламента и сохранить наиболее выгодные для себя позиции на старт досрочных парламентских выборов".

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Нестор Шуфрич прокомментировал процесс назначения даты инаугурации Зеленского. По его словам, действующий украинский лидер Петр Порошенко уже превратился в "мертвого гуся", пытаясь удержаться у власти.

Ранее украинские СМИ написали о попытках окружения Петра Порошенко отсрочить на неопределенный срок инаугурацию Зеленского с помощью отставки главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Замена ему уже найдена - новым главой КСУ стала Наталья Шаптала. Юрист работает в суде с 2010 года.

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Видео: на Украине запустили план срыва инаугурации Зеленского