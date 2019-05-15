Старшая дочь Урганта поразила своим сходством с отцом

"Ургантенку" исполнилось 11 лет

15 мая актер и телеведущий Иван Ургант поздравил с днем рождения свою дочку Нину, которой исполнилось 11 лет.

Шоумен опубликовал в своем Instagram снимок дочери, освещенной лучами заходящего солнца. Свыше 100 тысяч интернет-пользователей поставили отметку "Нравится" к этой фотографии. "С Днем рождения!" – написал в комментариях юморист Александр Ревва.

Многие интернет-пользователи удивились тому, как сильно Нина похожа на своего отца. "Твоя копия", "Ургантенок", "На папу очень похожа", "Какая у Вас красивая доченька, вся в папу!" - написали юзеры.

Отметим, что у Ивана Урганта есть 22-летний пасынок Нико и 19-летняя падчерица Эрика. Он также воспитывает двух дочерей – Нину и Валерию, которой всего четыре года.