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Старшая дочь Урганта поразила своим сходством с отцом

15:43
  • среда
  • 15 мая 2019

"Ургантенку" исполнилось 11 лет

15 мая актер и телеведущий Иван Ургант поздравил с днем рождения свою дочку Нину, которой исполнилось 11 лет.  

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Шоумен опубликовал в своем Instagram снимок дочери, освещенной лучами заходящего солнца. Свыше 100 тысяч интернет-пользователей поставили отметку "Нравится" к этой фотографии. "С Днем рождения!" – написал в комментариях юморист Александр Ревва. 

Многие интернет-пользователи удивились тому, как сильно Нина похожа на своего отца. "Твоя копия", "Ургантенок", "На папу очень похожа", "Какая у Вас красивая доченька, вся в папу!" - написали юзеры. 

Отметим, что у Ивана Урганта есть 22-летний пасынок Нико и 19-летняя падчерица Эрика. Он также воспитывает двух дочерей – Нину и Валерию, которой всего четыре года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I❤️11

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

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