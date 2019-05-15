Полковник Захарченко заступился за Кокорина и Мамаева

О спортсменах ему напомнили стены Пресненского суда

Пресненский суд Москвы, где на днях вынесли приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, приступил к прениям сторон по уголовному делу экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД России, полковника Дмитрия Захарченко.

Обвиняемый в получении взятки полковник сообщил, что Кокорин и Мамаев – "нормальные ребята", которым суд поломал карьеру, сообщает агентство "Москва". "За скол на зубе получили 1,5 года. Надеюсь, Мамаев будет играть в Ростове. Я болею за футбольный клуб "Ростов", - резюмировал подсудимый.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник инициировали проверки ряда предприятий для последующего получения взятки. В итоге предприниматель передал вымогателям 800 тысяч долларов. Вместе с тем в 2015 году Захарченко вместе с соучастником потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов за общее покровительство. С помощью этой карты Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей при оплате счетов.

Кроме того, в 2016 году Захарченко использовал служебное положение и воспрепятствовал расследованию уголовного дела – он предупредил свою знакомую о предстоящем обыске. В декабре 2017 года имущество семьи Захарченко на девять миллиардов рублей было обращено в доход государства.

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