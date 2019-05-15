Порошенко поймали на лжи перед европейскими спонсорами

"Болезненная фантазия" президента не знает границ, уверен Виктор Медведчук

Петр Порошенко привел неверные данные во время своего выступления в Брюсселе. Действующий президент Украины "цинично солгал" в речи перед европейскими партнерами, уверен глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Как полагает украинский политик, на саммите "Восточного партнерства" Порошенко поделился "болезненными фантазиями" о состоянии украинской экономики. Так, в своем выступлении президент Украины сообщил, что страна досталась ему в 2014 году на грани банкротства, и после пяти лет его власти якобы наступили "большие изменения".

Медведчук с этим не согласен. "Действительно, 25 мая (2014 года), на момент избрания Порошенко президентом, экономика Украины уже стремительно падала в результате прихода к власти еврореформаторов. Тем не менее, в мае 2014 года ситуация была не столь критической, как это видится президенту", - цитирует его заявление РИА Новости.

Политик сообщил, что данные Порошенко об инфляции, ВВП и золотовалютных резервах – "болезненная фантазия".

Евросоюз оказал Украине финансовую помощь на десятки миллиардов долларов. Несмотря на высокий госдолг Украины, европейские спонсоры продолжают выделять деньги Киеву. Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан напомнил, что основной задачей Владимира Зеленского на посту президента Украины в ближайшие два года станет выплата долгов.

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