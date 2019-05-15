ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко поймали на лжи перед европейскими спонсорами

16:15
  • среда
  • 15 мая 2019

"Болезненная фантазия" президента не знает границ, уверен Виктор Медведчук

Петр Порошенко привел неверные данные во время своего выступления в Брюсселе. Действующий президент Украины "цинично солгал" в речи перед европейскими партнерами, уверен глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Господин Педро": Порошенко публично унизили в Еврокомиссии

Как полагает украинский политик, на саммите "Восточного партнерства" Порошенко поделился "болезненными фантазиями" о состоянии украинской экономики. Так, в своем выступлении президент Украины сообщил, что страна досталась ему в 2014 году на грани банкротства, и после пяти лет его власти якобы наступили "большие изменения".

Медведчук с этим не согласен. "Действительно, 25 мая (2014 года), на момент избрания Порошенко президентом, экономика Украины уже стремительно падала в результате прихода к власти еврореформаторов. Тем не менее, в мае 2014 года ситуация была не столь критической, как это видится президенту", - цитирует его заявление РИА Новости.

Политик сообщил, что данные Порошенко об инфляции, ВВП и золотовалютных резервах – "болезненная фантазия".

Евросоюз оказал Украине финансовую помощь на десятки миллиардов долларов. Несмотря на высокий госдолг Украины, европейские спонсоры продолжают выделять деньги Киеву. Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан напомнил, что основной задачей Владимира Зеленского на посту президента Украины в ближайшие два года станет выплата долгов.

Видео: Украину оставили без внимания на саммите в Брюсселе

Читайте также:
Новости по теме
Петр Порошенко
Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.