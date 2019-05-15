Звезда "уральских пельменей" пристыдил за "хайпожорство" на теме храма

Андрей Рожков отругал журналистов и похвалил олигархов

Лидер коллектива "Уральские пельмени" Андрей Рожков разозлится на журналистов из-за того, что те уделяют чрезвычайно много внимания на освещение протестов в связи со строительством храма святой Екатерины.

По мнению юмориста, когда в Екатеринбурге происходит что-то хорошее и доброе, то никто не берется об этом рассказывать, а как только какой-то конфликт – пожалуйста, сообщает агентство URA.RU. Олигархи делают куда больше полезных вещей, чем СМИ, отметил Рожков.

"Товарищи "хайпожоры"! <…> Остановитесь, одумайтесь, не подогревайте, не доводите до греха!!!", - написал звезда "Уральских пельменей".

В Екатеринбурге третий день не стихают акции протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере. Активисты опасаются, что деревья в сквере будут вырублены, местные власти на уступки идти не хотят.

Стычки на акции против строительства храма святой Екатерины и знаменитый забор: