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Тарасов отобрал машину у Бузовой и подарил ее Костенко

16:45
  • среда
  • 15 мая 2019

Довольная модель выложила stories в Instagram

Футболист Дмитрий Тарасов подарил своей жене Анастасии Костенко тот же самый автомобиль Mercedes, который ранее принадлежал его бывшей супруге Ольге Бузовой.

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Наблюдательные пользователи Instagram выяснили, что у Костенко автомобиль той же марки, который в свое время Тарасов подарил Ольге Бузовой. После развода футболист отобрал машину у певицы. По всей видимости для того, что подарить новой жене, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Села за руль спустя год и семь месяцев. Нужно ж было когда-то начать", - оставила подпись в stories довольная Костенко.

 

Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова просуществовал четыре года, в 2016 году пара разорвала отношения. Причиной расставания стала 25-летняя модель и вторая вице-мисс России 2014 года Анастасия Костенко. Тарасов быстро женился на новой возлюбленной, который летом подарила ему дочь Милану.

Бузова тяжело переживала разрыв с футболистом, однако расставание пошло ей на пользу: она занялась сольной карьерой и выпустила несколько успешных песен.

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