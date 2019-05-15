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Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка

17:04
  • среда
  • 15 мая 2019

Президент назвал этот день эпохальным для страны

Петр Порошенко подписал закон об использовании украинского языка как единственного государственного. В ходе трансляции в Facebook действующий президент Украины назвал день подписания документа эпохальным для страны.

Порошенко полагает, что закон выверен настолько, что оснований для его пересмотра не сможет найти никто. Ранее проверить документ пообещал Владимир Зеленский. Избранный президент Украины считает, что "мова" стала заложницей политики.

Верховная Рада приняла закон об украинском языке 25 апреля. Согласно нему, украинский язык становится единственным государственным языком Украины. Фактически документ закрепляет украинизацию общественной жизни в государстве. За нарушение его положений вводится административная ответственность.

Ранее советник Зеленского счел опасным закон об украинском языке. Он стал "кнутом", который может обратиться против собственных инициаторов, уверен Святослав Юраш.

Видео: На Украине запустили план срыва инаугурации Зеленского

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