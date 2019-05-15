ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Там миллиарды воруются": глава СК раскрыл схему вывода денег из "Роскосмоса"

17:18
  • среда
  • 15 мая 2019

Ведомство уже много лет ведет борьбу с корпорацией Дмитрия Рогозина

Следственный комитет уже пять лет борется с хищениями в госкорпорации "Роскосмос", которую возглавляет Дмитрий Рогозин.
Рогозину предложили запустить в космос свою жену

Об этом рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин. Злоумышленники действует по уже отработанной схеме: сначала деньги переводятся за границу, потом туда переезжает семья фигуранта, а затем и он сам, пишет агентство URA.RU. "Мы работаем уже лет пять и конца, и края не видно, там миллиарды воруются", - отметил Бастрыкин.

В начале апреля генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что за минувший год в подведомственных предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса" было похищено более 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги выделялись на разработку новейшего вооружения и модернизацию производственной базы.

В ответ на эти заявления "Роскосмос" и "Ростех" заявили, что  взаимодействуют с надзорными ведомствами по вопросам хищений и сами находят немало нарушений.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.