"Там миллиарды воруются": глава СК раскрыл схему вывода денег из "Роскосмоса"

Ведомство уже много лет ведет борьбу с корпорацией Дмитрия Рогозина

Следственный комитет уже пять лет борется с хищениями в госкорпорации "Роскосмос", которую возглавляет Дмитрий Рогозин.

Об этом рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин. Злоумышленники действует по уже отработанной схеме: сначала деньги переводятся за границу, потом туда переезжает семья фигуранта, а затем и он сам, пишет агентство URA.RU. "Мы работаем уже лет пять и конца, и края не видно, там миллиарды воруются", - отметил Бастрыкин.

В начале апреля генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что за минувший год в подведомственных предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса" было похищено более 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги выделялись на разработку новейшего вооружения и модернизацию производственной базы.

В ответ на эти заявления "Роскосмос" и "Ростех" заявили, что взаимодействуют с надзорными ведомствами по вопросам хищений и сами находят немало нарушений.