Трамп пришел в восторг от носков с его портретом (видео)

Характерный желтый чубчик на носках можно причесать

Вице-губернатор Луизианы Вилли Нангессер тщательно подобрал гардероб ко встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Чиновник поприветствовал главу государства носками с его изображением и характерной прической. Веселую фотографию разместил у себя в Twitter специальный корреспондент kp.ru ("Комсомольская правда") Дмитрий Смирнов.

Судя по эмоциональной реакции президента, он оценил шутку Нангессера. Подобные носки можно заказать на Amazon за 27,49 доллара. "Носки с мягкими волосами, которые можно укладывать, зачесывать и закалывать", - говорится в описании к товару.