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Трамп пришел в восторг от носков с его портретом (видео)

17:43
  • среда
  • 15 мая 2019

Характерный желтый чубчик на носках можно причесать

Вице-губернатор Луизианы Вилли Нангессер тщательно подобрал гардероб ко встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Чиновник поприветствовал главу государства носками с его изображением и характерной прической. Веселую фотографию разместил у себя в Twitter специальный корреспондент kp.ru ("Комсомольская правда") Дмитрий Смирнов.

Судя по эмоциональной реакции президента, он оценил шутку Нангессера. Подобные носки можно заказать на Amazon за 27,49 доллара. "Носки с мягкими волосами, которые можно укладывать, зачесывать и закалывать", - говорится в описании к товару.

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Вице-губернатор Луизианы показал носки с изображением Дональда Трампа
Вице-губернатор Луизианы показал носки с изображением Дональда Трампа
Носки с изображением Дональда Трампа
Носки с изображением Дональда Трампа
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