Что случилось с Пуговкой из "Папиных дочек"

Екатерине Старшовой надоело быть Пуговкой. Но это не точно

17-летняя Екатерина Старшова, которая прославилась на всю страну в роли Пуговки из сериала "Папины дочки", устала от своей известности и хочет забыть об актерском прошлом.

Екатерина Старшова играла в сериале с 2007 по 2013 год, будучи еще совсем малышкой. С тех пор она не появлялась на экране, но незнакомые люди постоянно узнают в ней шестилетнюю девчушку, а журналисты чуть ли не ежедневно пишут о том, как изменилась милая Пуговка. "Я скажу честно, мне это не нравится, меня это напрягает, я всегда чувствую на себе какие-то удивленные взгляды, - призналась Екатерина в интервью на YouTube-канале "Нежный редактор". - Сейчас очень часто я встречаю людей, которые могут наброситься на меня, чуть ли не запрыгнуть мне на плечи, потащить фотографироваться".

Больше всего девушку раздражают критические замечания по поводу тех или иных снимков в ее Instagram. Недавно, например, она сфотографировалась в образе жгучей блондинки с красными губами. Интернет-пользователи и журналисты тут же начали писать, что девочка с ангельским личиком превратилась в развратную барышню. То же самое случилось, когда она выложила фотографию в купальнике. "Пуговка уже не та", "Кошмар", "Ты испортилась" - люди завалили Старшову такими комментариями.

Не исключено, конечно, что Екатерина, рассуждая о напрягающей ее известности, немного позирует. Иначе она бы не стала выкладывать в своем Instagram так много кадров из сериала "Папины дочки" и не написала бы в своем профиле на странице, что она "та самая Пуговка из "Папиных Дочек". Да и контакты своего пиарщика она бы тоже не указывала… Не так давно она сказала, что могла бы сниматься в кино, но только не в образе Пуговки: "Очень редко, когда я получаю предложения попробовать себя в новой роли. Важно, чтобы это было уже не комедийное кино, не сериал, но пока такого не предлагали. Возможно, если предложат, то я попробую". По-видимому, ее все-таки влечет на сцену...

Но на данный момент Екатерина Старшова погружена в учебу и спорт. Она закончила школу экстерном в 16 лет. Сейчас она усиленно занимается с репетиторами по химии и биологии, чтобы поступить на факультет фундаментальной медицины Московского государственного университета. Это направление она выбрала по своей воле. Девушка пока не определилась со специальностью, но хочет связать свою жизнь с медициной. "Я могла бы пойти на актерский факультет или в режиссуру, но все-таки нет, - сказала бывшая актриса. - Я считаю, что в кино можно играть без актерского образования: если это есть, то это есть и без пяти лет обучения в вузе".

Что касается спорта, то Екатерина уже 14 лет занимается фигурным катанием. Она состоит в труппе театра танцев на льду "Алеко" и регулярно выступает. По словам девушки, ее спортивная карьера была предрешена, поскольку она родилась в семье фигуристов - Елены Михайловской и Игоря Старшова. Раньше Екатерина неохотно выходила на лед, но сейчас она по-настоящему любит этот спорт.

Кстати о любви. В июле 2017 года Екатерина Старшова сообщила в соцсети, что она встречается с молодым человеком. Однако уже через месяц она призналась в интервью, что после тесного общения они быстро разонравились друг другу. В декабре 2018 года она выложила фото своего нового парня, с которым они играют в театре "Алеко". "Так странно осознавать, что знаешь человека с самого глубокого детства, дружишь с ним, ездишь на тренировки и соревнования, а в итоге он настолько западает в твое сердце, что становится трудно дышать, когда его нет рядом..." - написала уже совсем большая Пуговка.