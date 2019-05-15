Путин сравнил роль России на международной арене с пожарной командой

Президент заявил об этом, комментируя выход Ирана из ядерной сделки

Владимир Путин считает, что выход Ирана из ядерной сделки является невыгодным для этой страны. Президент подчеркнул, что говорит об этом свободно, так как ранее обсуждал проблему с иранской стороной.

"Россия - не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит", - подчеркнул президент (цитата по "Интерфаксу"). Путин пообещал, что Россия и дальше будет играть "свою роль", однако всё зависит от Ирана, США и Европы.

Ранее Иран частично вышел из ядерной сделки в ответ на аналогичный шаг США, а также новые санкции. Европа при этом хочет разработать механизм, который позволил бы европейскому бизнесу продолжать работу с Ираном, не опасаясь ограничений со стороны Вашингтона.

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