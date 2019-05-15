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Шейк перестала следить за собой после расставания с Купером

18:24
  • среда
  • 15 мая 2019

Модель облачилась во все черное

Папарацци сфотографировали 33-летнюю супермодель Ирину Шейк, когда она выходила из спортивного зала после тренировки в Беверли-Хиллз.  

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В Сети опубликовали снимки Ирины Шейк, которая шла к своей машине в черной куртке с надписью "Ирина" на спине, в укороченных черных леггинсах и черных кроссовках. Свои волосы российская модель собрала в пучок, из украшений она надела крупные золотые серьги и несколько цепочек. На ней также был черный топик, который оголил ее накаченный пресс.  

Как пишут "Дни.ру", в руках Шейк держала смартфон, стаканчик с каким-то напитком и пакет с продуктами из магазина здорового питания. Выйдя из спортивного зала, она села в машину и уехала. 

Ирина Шейк вряд ли хотела попасть в объектив фотокамеры в таком виде. Тем не менее многие поклонники супермодели пришли в восторг от ее спортивного образа. "Она прекрасна", "Восхитительная женщина", "Ням-ням" - написали интернет-пользователи. 

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер, которые встречались с 2015 года и у которых родилась дочь, разорвали отношения. "Брэдли и Ирина больше не вместе и не будут давать комментариев о расставании", - рассказал журналистам информированный источник. 

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